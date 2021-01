Tervislike ja ülimaitsvate bataadifriikartulite retsept

Ilmselt ei leidu just palju inimesi, kellele ei meeldiks vahepeal friikartulitega patustada. Selle asemel, et süüa fritüüritud ebatervislikke kartuleid, tasuks pigem ise bataadifriikartuleid valmistada. Nende tegemine on imelihtne ja maitsevad isegi paremini kui fritüüritud kartulid.

Koori bataat ning seejärel lõika sellest väikesed kangid. Leota tükke külma veega täidetud potis vähemalt 30 minutit(tänu sellele tulevad kartulid krõbedad). Laota bataadid paberrätiku peale ning kuivata need korralikult ära (mida kuivemad on bataadid, seda krõbedam on lõpptulemus). Seejärel sega kausis maguskartul koos õli(seda peaks tunde järgi panema, aga kindlasti pole vaja palju kasutada) ja maitseianetega. Laota kangid ahjuplaadil ilusti laiali ning küpseta eelsoojendatud ahjus 180 kraadi juures 15-20 minutit või kuni maguskartul on ilusti kuldpruun ja krõbe. Nende juurde sobib väga hästi väherasvane hapukoor, mille saab samuti maitsestada näiteks küüslaugu või muu endale sobiva ürdiga.