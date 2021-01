AJALOOLINE JUHTUM ⟩ Veider pettus või psühhosomaatiline haigus? Gripivaktsiini saanud naine väitis, et hakkas krabi kombel kõndima

Foto on illustratiivne.

Vaktsiinivastased kalduvad tuginema pigem külajuttudele kui teaduslikele andmetele. 2009. aastal said nad hakkama aga ühe erilise pärliga: Desiree Jenningsi juhtum on ajalooliselt ehe näide sellest, kui hulluks vandenõuteooriatega minna võib. Nimelt väitis naine, et lisaks muudele probleemidele hakkas ta pärast gripivaktsiini saamist krabi kombel kõndima - loomulikult oli tegemist pettusega.