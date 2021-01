TOIDUTRENDID 2021 ⟩ Teadlane räägib, kuidas vähendada toidu abil stressi ja tõsta õnnetunnet

Tellijale

Koroonaepideemiaga kaasnes ka toitumisharjumuste muutumine.'

Üha rohkem valmistatakse toitu kodus

Põhjuseks võib olla kodus töötamine ja õppimine, piiratud reisimisvõimalused, toitlustuskohtade sulgemine või raskemad majanduslikud olud. Alustama peaks siiski menüü koostamisest, mida võiks planeerida nädalaks. Väga tähtis on ka küsida, mida sooviksid süüa pereliikmed. Huvitavate retseptide saamiseks võib otsida abi nii vanavanematelt kui ka internetist. Menüü peaks olema mitmekesine ja tervislik. Soovitav on kaasata toiduvalmistamise juurde ka lapsed. Paljude inimeste sooviks on arendada oma toiduvalmistamise oskusi.

Toidujääkide vähendamine

ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni hinnangul läheb igal aastal maailmas kolmandik kogu inimestele toodetud toidust raisku. Toidujäätmete tõttu raiskame mitte ainult raha, vaid ka maad, vett, energiat ja tööjõudu. Toidukadu tekib nii kodumajapidamistes, toitlustusasutustes, kauplustes kui ka toiduainetööstuses.

Seniste uuringute andmetel tekitavad kõige suurema osa Eesti toidukaost kodumajapidamised, kus tekib inimese kohta 54 kg toidujäätmeid aastas, mis on ligi 150 grammi päevas. Põhjusteks võib olla toidu riknemine, liiga suure koguse valmistamine ja toidu aegumiskuupäeva möödumine. Kõige rohkem visatakse ära puu- ja köögivilja ning leiba ja saia.

Sel ajal kui riiklikult püütakse leida võimalusi toidu raiskamise vähendamiseks, on meil igaühel võimalusi seda vähendada. Seepärast on eriti oluline ostude hoolikas planeerimine. Siinjuures peab rõhutama, et paljusid toite saab säilitada sügavkülmikus, näiteks kui olete ostnud mõne lihatoote, mille aegumiskuupäev läheneb, võite seda säilitada sügavkülmikus. Meie peres läheb väga vähe toitu prügikasti. Enamasti on see hallitama läinud leib või sai. Ka siin on lihtne lahendus – kuivatada liigsed leivatooted ja vajadusel valmistada neist leivasuppi või saiavormi. Teine võimalus on need asetada sügavkülmikusse.

Nii mõnigi kauplus müüb aegumiskuupäeva lähenedes tooteid soodushinnaga. Need on populaarsed ka meist palju jõukamate soomlaste hulgas. Nimelt uuris Soome Kesko, milliseid tooteid eelistaksid osta soomlased 2021. aastal ja selgus, et üle poole elanikest eelistaks aegumiskuupäeva lähedal olevaid soodushinnaga tooted ning üle 40 protsendi pakendamata või väikese pakendiga pakendatud toitusid. Meie kauplused võiksid laiendada aegumiskuupäeva lähedal olevate toitude müüki selle asemel, et visata neid prügikasti.

Suureneb füüsilist ja vaimset tervist tugevdavate toitude ostmine

Koroonapandeemia on suurendanud vastupidavuse ja tugeva vaimse tervise tähtsust. Inimestele pakuvad huvi nii resistentsust toetavad kui ka stressi vähendavad tooted. Selliste toodete hulka kuuluvad funktsionaalsed toidud, mis pakuvad tervisele rohkem kui toiteväärtus. Lisaks puuviljadele ja köögiviljadele kuuluvad sellesse kategooriasse ka vitamiinide, mineraalainete, probiootikumide ja kiudainetega rikastatud toidud. Paljud neist sisaldavad suures koguses antioksüdante, mis aitavad ära hoida rakukahjustusi ja teatud kroonilisi haigusi (südamehaigused, vähk, diabeet). Funktsionaalsed toidud on ka seemned, pähklid, täisteratooted, kääritatud toidud, mitmed mereannid, roheline tee, maitsetaimed ja vürtsid.

Koroonaepideemia ajal on paljud inimesed depressioonis. Depressiooni mõjutavad paljud tegurid, kuid piisav kogus serotoniini on depressiooni ületamiseks ülitähtis. Stressi ja depressiooni vähendavat serotoniini nimetatakse ka õnnehormooniks. On rida toiduaineid, mis suurendavad serotoniini taset organismis. Rasvased kalad nagu lõhe ja makrell sisaldavad rikkalikult B-rühma vitamiine ning oomega-3-rasvhappeid, mis on vajalikud serotoniini sünteesiks. Ka tume šokolaad tõstab serotoniini taset, kuid päevas peaks piirduma 30 grammiga. Serotoniini suurendavate toitude hulka kuuluvad ka seemned, pähklid ja D-vitamiini rikkad tooted.