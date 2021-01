UURING ⟩ Kuidas mõjub vanemate lahutus laste vaimsele tervisele

«Me tegime kindlaks, et konfliktid tekitasid lastest kartust, et üks või mõlemad vanemad võivad neid hüljata. Lapsed, kellel oli suurem hirm hülgamise ees, kogesid suurema tõenäosusega 11 kuud hiljem, tõsiseid vaimse tervise probleeme » ütles uuringu üks autoritest Karey O'Hara.

Sellisteks probleemideks olid näiteks stress, ärevus ja hirm. Selgus, et hirm, mis oli vanemate konfliktidest tingitud, puudutas igas vanuses lapsi, kuid kõige enam just nooremaealisi. Uuring kestis vaid 11 kuud, niiet ei saa kindlalt öelda, kuidas need sündmused mõjutavad lapsi aastate pärast.

Uuringu teostajad soovitavad laste vaimse tervise huvides, nende ees mitte tülitseda. «Samuti on oluline, et vanemad annavad lastele teada, et isegi, kui nad on lahutatud, siis nad ikkagi hoolitsevad lapse eest edasi. See aitab vältida hirme hülgamise ees,» ütles O'Hara.