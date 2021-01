Lõpliku immuunsuse saavutab vaktsiini saanud inimene umbes seitse päeva peale võimendi saamist, ühtekokku juhtub see siis umbes 28 päeva pärast esimest süsti, kirjutab ERR .

«Sõltub inimesest, tema haigustaustast, vanusest, paljudest asjadest. Ei saa panna nii, et kõigil see toimub täpselt 21 päeva pärast ja kesköösel kell 00:00. Tegemist on bioloogiaga,» ütles professor Peterson.