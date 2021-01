Kuus soovitust, mis aitavad sportijatel hoida hammaste tervist

Füüsiliselt väga aktiivsetele inimestele mõeldud spordijoogid aitavad intensiivsest treeningust taastuda. Sageli pakutakse spordijooke ka rahvaspordiüritustel, kus neid võidakse tarvitada liiga kergekäeliselt, mõtlemata, kuidas need mõjuvad suutervisele. Kui iga natukese aja tagant spordijooki juua, tekivad suus pidevalt uued happerünnakud, mida hambad peavad tõrjuma. Mida rohkem spordijooke tarvitada, seda laastavamalt need hammastele mõjuvad.

Kes tunneb, et pelgalt puhta vee joomisest jääb väheks, ja soovib spordijoogiga oma energiavarusid täiendada, võiks seda juua veega vaheldumisi. Ikka nõnda, et viimasena lonks vett – puhas vesi uhub suust hammastele kahjuliku magusa joogi ära ning aitab võidelda ka vedelikupuudusega. Ükskõik, kas tarvitame spordijooke või mitte, vee joomine treeningu eel, kestel ja järel on igal juhul tähtis . Mida võiks veel pärast treeningut juua? Näiteks keefirit – see aitab kehal füüsilisest koormusest taastuda ja paremini kaltsiumi omastada.

Kestvusspordiga tegeledes tekib vajadus saada lisaenergiat. Selleks on mõeldud igasugused süsivesikurikkad energiabatoonid ja spordigeelid. Sellistel toodetel on halb omadus kleepuda hammaste külge, ja see meeldib suus elavatele bakteritele vägagi, sest süsivesikud on neile toiduks. Bakterid toodavad oma elutegevuse käigus happeid, mis põhjustavadki hambaauke. Kui tunned, et energiabatoonideta treenida ei saa, ja harrastad näiteks väga suure energiakulu ja pika kestusega spordialasid, siis soovitame pärast energiaampse puhast vett peale juua. Nii on suhkrust tekkiv happerünnak nõrgem.