Koduarsti brigaad annab arstiabi ägedate haigustunnustega väikelastele

Koduarstibrigaadi teenus on loodud selleks, et leevendada kiirabi koormust, kuid samas pakkuda lastevanematele kindlustunnet ja kiiremat abi arstliku läbivaatuse näol.

«Nii kiirabi, kui ka lastehaigla statistika näitab, et paljud pöördujatest ei vaja tegelikult vältimatut meditsiinilist abi,» ütles Tallinna abilinnapea Betina Beškina. «Kuid paraku ei ole ka kiire arstiabi lastele alati kättesaadav, sest sageli ei pruugi perearstid teha või jõuda koduvisiidile ning nädalavahetuseti ei ole ka perearstidel vastuvõttu. Koduarstibrigaadi sihtrühmaks on need ägedate tervisehäiretega lapsed, kes ei vaja kiireloomulist vältimatut abi, kuid samas nende vanematel võib olla arstile minek raskendatud või ei piisa infotelefonilt saadud soovitustest.»