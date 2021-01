Perearst Piret Rospu avaldas, kuidas teise vaktsiinisüsti kõrvaltoimed esimese süsti omadest erinesid

Pärast esimest doosi oli arsti sõnul süstekoht valulik ja käsi haige, nii et vasaku külje peal esimesel ööl magada ei saanud. «Pärast teist doosi on süstekoha valulikkust oluliselt vähem, aga öösel ilmselt tõusis palavik, sest südaööl hakkas maru külm ja kella nelja paiku hakkas jälle palav, eks siis palavik langes,» kirjeldas ta kõrvaltoimeid. «Töötavat kraadiklaasi mul muidugi pole. Ja täna hommikul väike pea- ja seljavalu, aga see võib olla ka tingitud öösel kella kahenii üleval passimisest ja loenguslaidide tegemisest,» lisas perearst.