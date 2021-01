ERILINE FOTO ⟩ Vaata, mis juhtub beebi ajus emalt musi saades

Musi põhjustab väikese inimese ajus keemilise reaktsiooni — käivitatakse oksütotsiini «plahvatus»». See hormoon vähendab hirmu ja suurendab enesekindlust, äratab kiindumust – märk sellest, et laps sai aru, et ta on kaitstud. Vabaneb ka dopamiini, mis paneb meid ennast hästi tundma. Samuti eraldub serotoniini, mis reguleerib meeleolu.