Doktor Talving: kui koolilapsi ei vaktsineerita, jääb viirus alles

«Kui räägime praegusest viirusest, siis see ei ole kuhugi ära läinud,» rääkis Talving. «Ma arvan, et ta jääb siia mõneks ajaks, sest vaktsiin on põhiline, mis peaks pandeemia murdma, aga vaktsineerimise sihtgrupiks ei ole meil praegu alla 16-aastased lapsed. Lapsi on Eesti ühiskonnas 17-18 protsenti,» selgitas professor.

«Kui koolilapsed pole vaktsineerimise sihtrühmaks, siis see viirus jääb elama, reservuaar on alles. Samamoodi pole vaktsiin näidustatud rasedatele ja lisaks on veel need, kes arvavad, et ei peaks vaktsineerima. Seega räägime populatsiooni osast, mis on umbes 25 protsenti.»