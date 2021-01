Teadlased leidsid vastuse vähi teket puudutavale 100 aastat vanale mõistatusele

Vähirakud kasutavad energiat kasutada nii, et tagatud oleks võimalikult kiire paljunemine.

Aastal 2021 möödub 100 aastat avastusest, mida õpetatakse igas biokeemiaõpikus. 1921. aastal täheldas Saksa arst Otto Warburg, et vähirakud koguvad energiat glükoosisuhkrust kummaliselt ebaefektiivsel viisil: selle asemel, et seda «põletada» hapniku abil, toimivad vähirakud nagu pärm – kääritavad seda. See hapnikust sõltumatu protsess toimub kiiresti, kuid jätab suure osa glükoosis sisalduvast energiast kasutamata.