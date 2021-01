Rakubioloog: praegu kasutatav koroonatest võib olla liiga täpne

PCR ehk polümeraasi ahelreaktsioonil põhinev koroonaviirustest annab positiivse tulemuse ka juhul, kui viirusosakesi on proovis väga vähe. Tartu Ülikooli rakubioloog Toivo Maimets seletas, et ahelreaktsiooniga paljundatakse viiruseosakesi seni, kuni neid on lihtne märgata. «Meie PCR-test tundub justkui tuhat korda tundlikum kui vaja oleks,» sõnas ta ERRile antud intervjuus.