Toitumisnõustaja Teele Teder jagab salanippe, mille abil saavutad tervisliku kehakaalu

Sel aastal võtan alla! Kui mitu korda oled seda uusaastalubadust endale andnud? Ühelt poolt teeb see elu lihtsaks – ei pea igal aastal uut lubadust välja mõtlema – teisalt tuletab meelde järjekordset raisatud aastat. Kuidas enda selle aasta uusaastalubadust tervisliku kehakaalu saavutamise osas uuendada nii, et järgmisel aastal ei peaks sama lubadust andma, õpetab Ülemiste Tervisemaja toitumisnõustaja Teele Teder.

Esimene samm: mäleta oma lubadust

Lubadusest on vähe kasu, kui see vaid aeg-ajalt meelde tuleb. Oma tööd tehes näen, et osadele tuleb see meelde aasta alguses, natuke kevadel ja pisut sügisel, teistel jälle on see pidevalt meeles, kuid ununeb iga päev toidukorra ajal. Teistele antud lubadustega on lihtne, seda tuletatakse sulle pidevalt meelde. Kui oled lubanud oma parimale sõbrale, et aitad teda milleski, siis võid kindel olla, et ta ei lase sul seda unustada. Kui aga oled andnud lubaduse iseendale, on sinu asi seda endale meelde tuletada. Eriti vajalikel momentidel (kui oled näiteks juba mitmendat päeva järjest sattunud koogiga ühte tuppa vms).

Audit ja hetkeseisu fikseerimine

Ära oma uue eluga kiirusta, sest kõigepealt on vaja teha audit. Õpi enda seniseid toitumisharjumusi ja nõrku kohti tundma. Kas mõte midagi süüa tuleb pähe üsna tihti? Kui oled siiani sellistel hetkedel harjunud isule kohe reageerima ja sellele järgi andma, siis proovi nüüd analüüsida, millal sul tekib tavaliselt mõte midagi näksida. Kas siis, kui oled näiteks ühe asja lõpetanud ega taha veel järgmisega alustada? Kas siis, kui soovid ennast premeerida? Või hoopis siis, kui on igav? Toitainete ja kaloraaži mõttes annab hea pildi ette, kui pead paar päeva toitumispäevikut. Selleks sobib ükskõik milline toitumispäeviku mobiilirakendus, aga ka Tervise Arengu Instituudi Nutriata keskkond. Kui oled enda toitumisalaseid harjumusi ja nõrku kohti tundma õppinud, fikseeri hetkeseis. Kaalu ennast ja pane see kirja. Nüüd on sul vajalikud teadmised enda senistest toitumisharjumustest, nõrkadest kohtadest ning hetkeseisust. See on ametlikult sinu kaalulangusteekonna alguspunkt.

Uued reeglid ja eesmärk

Tulenevalt sellest, mida eelmises punktis enda kohta teada said, saad teha endale isiklikud uued toidureeglid. Siin punktis on oluline üle vaadata ka sõnastatud eesmärk. «Sellel aastal võtan alla» on äärmiselt üldsõnaline lubadus. Selle asemel kirjuta kui palju sa alla võtad ning mis kuupäevaks. Kui jagad oma suure eesmärgi vahe-eesmärkideks, siis ei tundu eesmärk nii kättesaamatu.

Tee plaan, kuhu kirjutad oma igakuised kaalueesmärgid ja ära unusta ennast premeerida, kui oled need saavutanud. Ole realistlik ja järjepidev. Arvesta, et üle kilo nädalas kehakaalust kaotada on juba liialt optimistlik eesmärk, ideaalis võiksid jälgida graafikut – 2 kg kuus.