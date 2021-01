Perearst Karmen Joller selgitab, millal peaks kartma Covid-19 vaktsiini kõrvaltoimeid

Ka Covid-19 vaktsiini puhul esineb kergeid ja mõõduka raskusastmega kõrvaltoimeid. «On teada, et kõrvaltoimeid esineb pärast teist süsti veidi rohkem ja veidi tugevamalt kui pärast esimest süsti. Eakamatel on kõrvaltoimeid keskmiselt vähem ja need on nõrgemad kui noorematel. Seega, kui oled alla 55-aastane ja saad vaktsiini, siis arvesta sellega, et vaktsiinijärgsel päeval võib enesetunne halb olla,» rõhutab Joller.