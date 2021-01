Sotsiaalmeedias levib kuuldus, et maitsemeele saab edukalt uuesti tööle Jamaica ravimeetodi abil. Tuleb võtta apelsin, see ära põletada, koorida ning järele jäänud apelsin pruuni suhkruga segada. Seejärel tuleb segu ära süüa. Paljud väidavad, et see on neid tõepoolest aidanud, kirjutab Men’s Health.