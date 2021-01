Eksperdid on veendunud, et just sellise kaitsemaski kandmine aitaks pandeemia lõpetada

N95 maskid blokeerivad unikaalse elektrostaatilise filtri abil 95 protsenti suurtest ja väikestest viirusosakestest, kirjutab CNN . Lisaks on tegemist kõige paremini näole sobituva maskiga, sest riidest- või ühekordset maski kandes võivad maski äärtesse jääda soovimatud «taskud».

Uuringud on näidanud, et maski kandmine vähendab oluliselt koroonaviiruse levitamise ning sellesse nakatumise tõenäosust. Kuid kõik maskid ei paku võrdset kaitset. Sõltuvalt kangast ja kihtide arvust on riidest maskide efektiivsus 26 kuni 80 protsenti. Kirurgiline mask pakub paremat kaitset kui riidest mask, kuid selle kaitse jääb siiski N95 maskidele alla. Nagu nimestki välja võib lugeda, pakub N95 95 protsendilist kaitset.