Kas kohe peale menstruatsiooni lõppu on võimalik rasestuda?

Kui naine oli kaitsmata vahekorras, siis ta võib jääda rasedaks ükskõik mis ajal, isegi päevade ajal või peale seda. Ei ole ühte kindlat ohutut aega kaitsmata vahekorra jaoks. Sellele vastupidiselt, on olemas õige ajastus, kus on naise kõige viljakam aeg ja lapseootele jääda on kõige tõenäolisem.

Kui menstruaaltsükkel on lühike, näiteks 22 päeva, siis naistel võib ovulatsioon olla vaid mõni päev pärast päevade lõppu. Seemnerakud võivad emakakaelas olla viis kuni seitse päeva, niiet rasestumine on võimalik, kui ovulatsioon on veidi varem kui tavaliselt. Samuti võib naine jääda rasedaks kohe pärast päevade lõppu juhul, kui tal on ebaregulaarne tsükkel.

See ei ole soovituslik. Kaitsmata vahekord päevade ajal võib tekitada pärmseente infektsiooni. See on ka kõige levinum nakkus, mis on saadud just sel ajal suguaktis olemisest. Rasestumisvastaste meetmete rakendamine, näiteks kondoomi kasutamine, võib vähendada nakkusesse nakatumise ja rasestumise võimalusi. Kaitstud vahekorra eeliseks päevade ajal on see, et niimoodi võivad väheneda veritsusest tingitud krambid.