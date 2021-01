Koroonasuremus Eestis on murettekitavalt suur

«Kui seire näitab, et umbes kaks protsenti inimestest praegu on aktiivselt Covid-positiivsed ja kui surevad juhuslikult need, kes nagunii sureksid, siis see tähendaks umbes ühte Covid-positiivset surnud päevas. Aga kui surnuid on päevas kaheksa, siis me näeme, et vähemalt seitse nendest kaheksast on surnud ikkagi selle konkreetse haiguse tõttu ja seda on palju ikkagi, kui me vaatame, kui palju neid tekib nädalas ja kuus,» ütles Fischer ERR-ile.