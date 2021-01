Eestis esimesena koroonavaktsiini saanud doktor Jelena Rozinko: julgustan ka lähedasi vaktsineerima minema

Olete nüüd Covid-19 vastu vaktsineeritud ehk saanud kätte kaks kaitsesüsti. Kuidas on vaktsineerimine teie igapäevast elu mõjutanud?

Ainuke, mis on muutunud, on see, et patsiendid nüüd tunnevad mu ära. Ütlevad, et on mind telekas näinud. Tööl ma ikka kasutan isikukaitsevahendeid, kui tegelen koroonapatsientidega. Tavaelus ei ole suurt midagi muutunud, kuna ikka veel kehtivad piirangud ning kuhugi minna pole eriti võimalik. Ja tegelikult ei ole ka eriti vaba aega, kuna olen praktiliselt iga päev tööl.

Millised olid teie emotsioonid pärast vaktsineerimist?

Olin õnnelik, et andsin oma panuse, et Covid-19 pandeemia kiiremini lõppeks. Samuti olin vaimustuses, et just mind valiti esimeseks vaktsineeritavaks. Kõige rohkem olin ikka närvis kogu selle tähelepanu ja ka kaamerate pärast. Pärast teist doosi tundsin kergendust, et kogu see meedia tähelepanu möödub, loodetavasti. Praegu tunnen ennast rohkem kaitstuna.

Kuidas mõjutas teid esimesele vaktsineerimisele järgnenud tähelepanu? Kas keegi võttis teiega ka otse ühendust?

Eeldasin, et saan tähelepanu seoses esimese vaktsineerimisega, kuid üldse ei oodanud, et seda tähelepanu tuleb nii palju. Üritasin mitte lugeda netikommentaare ega vaadata uudiseid, kuid info jõudis minuni siiski teiste inimeste kaudu. Eriti just seoses sinise salli ja vandenõuteooriaga, et kogu vaktsineerimine on «tsirkus». Mulle kirjutasid mitmed inimesed, selliste küsimustega: «Mitu süsti Teile päriselt tehti? Palju saite raha selle tsirkuse eest?»

Ma ei ole kellelegi vastanud, sest sellel pole mingit mõtet. Kui inimene siiralt usub seda, mida ta usub, siis teda ümber veenda on võimatu ja ka mõttetu. Kuid vaatamata sellele sain ma palju toetust lähedaste ja kallimate ning ka teiste inimeste poolt. Mõnikord tuli see toetus ka ootamatutest kohtadest. Näiteks olin väga üllatunud, kui mulle helistas sotsiaalminister Tanel Kiik.

Kas üldse ja milliseid kõrvaltoimeid kogesite?

Jah, nii pärast esimest kui teist vaktsiinidoosi valutas natuke süstekäsi. Midagi muud ei olnud.

Millised on peamised küsimused, mida lähedased ja tuttavad teilt vaktsineerimisega seoses on küsinud?

Peamiselt küsiti ega ma ei karda vaktsiini teha, see vaktsiin on ju nii kiiresti turule tulnud. Ega ma ei karda saada nii kiirelt avalduvaid kõrvaltoimeid kui neid, mis tulevikus võivad tulla. Kuid ma vastasin nendele küsimustele ja selgitasin, kuidas vaktsiin toimib ning et seda pole vaja karta. Julgustasin ka lähedasi vaktsineerima minema.

Mida ütleksite julgustuseks neile, kes kahtlevad, kas vaktsineerida või mitte?