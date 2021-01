Tänavu on vähi sõeluuringutele oodatud varasemast enam inimesi

Kokku kuulub sõeluuringute sihtrühmadesse 184 832 meest ja naist, kellest 105 327 on kutsutud mitmesse sõeluuringu programmi. Nüüdsest on sõeluuring tasuta ka ravikindlustamata inimestele.

Sõeluuring on mõeldud eelkõige tervetele, ilma kaebuste ja sümptomiteta naiste ning meeste uurimiseks, mille eesmärk on avastada haigus või haiguseelne seisund võimalikult vara. «Sõeluuring on tõhus viis kontrollida oma tervist ning saada meelerahu. Seejuures tasub teada, et regulaarne kontroll aitab avastada muutuseid organismis ning õigeaegselt avastatud haigus on ravitav,» kommenteeris Vahur Hollo, TAI vähi sõeluuringute registri juht. Varajases staadiumis vähk või vähieelne seisund ei pruugi inimesele tekitada mingeid tuntavaid sümptomeid, ent edukaks raviks on õigeaegne avastamine otsustava tähtsusega.