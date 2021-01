RETSEPT ⟩ Valmista ise lihtsad ja maitsvad lehtkapsakrõpsud!

See sisaldab antioksüdante, kaltsiumi, rauda, C- ja K-vitamine ning veel palju teisi vitamiine ja mineraale. Lehtkapsas aitab ka erinevate terviseporbleemide korral. Nende ainete kooslus on hea diabeedikutele, südamehaiguste korral, vähendab vähki haigestumise riski, hea luude tervisele, parandab seedimist, hea juustele ja küüntele ning silmatervisele.