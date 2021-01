«Minu hinnangul on meie apteekrid rohkem eesliinitöötajad kui mõnigi kaugtööd tegev arst ja õde,» tunnistab Tõstamaa perearst Madis Veskimägi sotsiaalmeediasse tehtud postituses. Ta lisab, et eelistaks vaktsiinivähesuse tingimustes hapras tervislikus seisus hooldekodude elanike asemel apteekreid vaktsineerida ja tunnistab, et täpselt nii ta ka tegi.