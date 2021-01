Eestis oli eelmisel nädalal teadaolevalt kaks tõsist reaktsiooni Covid-19 vaktsiinile

Ravimiametile on sellel perioodil Covid-19 vaktsiinidega seoses saadetud 158 kõrvaltoime teatist (0,6% vaktsineeritutest). Eelmisel nädalal saadeti 71 teatist.

Teise annuse järgselt tekkinud reaktsioone kirjeldati 36 teatises – kõigis kirjeldati häirivamaid (kuid mittetõsiseid) reaktsioone võrreldes esimese annusega. See on vastavuses ravimi omaduste kokkuvõttega.

Kuue teatise puhul on teadmata kas manustati esimene või teine annus.

Kõik vaktsiinid võivad põhjustada kergeid paikseid reaktsioone ja üldnähte (peavalu, palavik, väsimus ja teised). Need reaktsioonid on vajadusel leevendatavad valuvaigisti või paikse külma kompressiga. Palaviku ja nõrkuse või muude üldnähtude korral tuleks puhata. Nähud mööduvad üldjuhul paari päevaga.​​

Eelmisel nädalal saadeti Ravimiametile üks teatis, kus 84 a. naisel tekkis palavik, halb enesetunne ja söögiisu langus. Varasemalt on Ravimiametile saadetud kaks teatist, kus eakatel kirjeldati halba enesetunnet ja nõrkust. Ühel juhul tekkis patsiendil palavik ning halva üldseisundi tõttu viidi patsient haiglaravile.

Ravimiamet on teadlik ka kahest vaktsineeritud eaka (85 a. ja 91 a.) surmast. Vaktsineerimise järgselt kõrvaltoimeid (sh palavikku või oksendamist) ei tekkinud ning arstide hinnangul puudub nendel juhtudel seos vaktsiiniga.

Kõrge vanus ei ole vaktsineerimise puhul vastunäidustus. Covid-19 haigusega hospitaliseeritute vanusest on näha, et Covid-19 haigus ohustab ennekõike just vanemaealisi ning seetõttu kaasati ka vaktsiinide uuringutesse üle 65 aastaseid krooniliste haigustega inimesi.