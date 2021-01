Homme saab Kultuurikeskuses Lindakivi verd loovutada

Verekeskus tuletab inimestele meelde, et koroonaviiruse tõttu on veredoonoritele seatud teatud piirangud. Esmaseks nõudeks on see, et doonor ei tohi olla Covid-19 positiivsega kokku puutunud. Kui inimene on käinud reisil või olnud lähikontaktis koroonapositiivse inimesega, tuleb enne verekeskuse külastamist kaks nädalat oma tervist jälgida. Verd on lubatud loovutada juhul, kui doonoril ei ole 14 päeva jooksul haigustunnuseid ilmnenud. Samuti, kui inimene on Covid-19 läbi põdenud ja terve, võib verd loovutada 14 päeva pärast negatiivset RNA testi või 28 päeva pärast sümptomite kadumist. Juhul, kui pärast vereloovutamist ilmnevad haigustunnused, tuleb anda sellest koheselt verekeskusele teada kas telefoni või e-posti teel.