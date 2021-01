Pornograafia vaatamisel võivad noorte jaoks olla halvad tagajärjed

«Tulemuste järgi tuleks pöörata suuremat tähelepanu seksuaalkasvatusele ja sellele, milline on porno. See on tehtud meelelahutuslikul eesmärgil ja pornograafia loojad keskenduvad pigem sellele, mis on kasumlik, mitte niivõrd õpetlik,» ütles uuringu juht Emily Rothman.

Samuti märkis Rothman ära, et praegu on tasuta pornosaitide kättesaadavus väga hea, kuid sellel võib olla halb mõju noortele. «Üheks probleemiks on see, et kui inimene vaatab pornograafiat, siis võib talle jääda ekslikult mulje, et see, mis seal tehakse, võib ka tema partnerile meeldida. Nii proovitakse neid ilma eelneva nõu pidamiseta voodis järgi ja seejärel tekivad suhtes probleemid.»