Eesti Õdede Liit: võime enne Covid-19 pandeemia taganemist jõuda järgmisesse kriisi

Eestis ja kogu maailmas on terav õdede puudus, mis on COVID-19 pandeemia ajal süvenenud. WHO andmetel on ülemaailmselt puudu kuus miljonit õde, Rahvusvaheline Õdede Nõukogu (ICN) prognoosib, et aastaks 2030 on puudu kuni 14 miljonit õde. Samal ajal kui mitmed riigid teevad suuri jõupingutusi välisriikidest õdede värbamiseks, on Eestis tavapärased tervishoiutöötajate kollektiivlepingu läbirääkimised pidurdunud.