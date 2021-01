«Mäletan, et kõik algas sellest, et olin üleni higine ja tundus nagu tonn telliseid oleks mulle rindu löönud,» meenutas mees. «Mulle kutsuti kiirabi. Järgmine asi, mida mäletan, on järgmisel hommikul haiglavoodis ärkamine. Minu arst ütles, et ta on seda tööd juba 21 aastat teinud ning selle aja jooksul on ta mind arvestades näinud nelja inimest, kellel on õnnestunud taolisest olukorrast eluga välja tulla.»