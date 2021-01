Uuritakse tuntud käsimüügiravimi tõhusust koroonasümptomite leevendamisel

«Koroonahaiguse puhul kirjeldatakse, et sageli läheb haige enesetunne kehvaks teisel nädalal, kui võivad tekkida hingamisraskused. Kleepuv ja tihke röga koguneb kopsu ja seda on keeruline välja köhida. Tagajärjena halveneb kudede varustamine hapnikuga, inimesel on raske hingata ja enesetunne võib kiirelt halveneda,» selgitas proviisor Jaan Jänes.

Üks teaduslikult tunnustatud taimne ravim röga väljutamiseks ja kopsunähtude ennetamiseks on mürtool, mis on olnud juba pikki aastaid populaarne käsimüügiravim ka Eestis. Saksamaal alustati Covid-19 diagnoosiga patsientidega uuringut, mille eesmärgiks on hinnata, kas standardiseeritud mürtooli kasutamisest on abi ka koroonaviiruse põhjustatud sümptomite leevendamisel. Saksa ravimitootja Pohl-Boskampi eestvedamisel läbi viidavast uuringust võtab osa mitu ülikoolihaiglat. Uuringusse kaasatakse Covid-19ga nakatunud raskes seisundis patsiendid, kes on haiglas ja saavad lisahapnikku.