89 kilogrammi kaotanud naine sai kaalulangetamisel eeskuju barbilt

Kayla võttis alla ligi 89 kilogrammi. Kui enne kandis ta suurust XXXL, siis nüüd on see asendunud S'ga. Naise sõnul ei tahtnud ta peale kaalu langust välja näha nagu nukk, kuid pigem soovis ta barbi erakordet stiili ja enesekindlust. Kayla kirjutab oma Instagrami postituses, et ta on olnud terve elu ülekaaluline. Nüüdsest jagab ta nippe ja soovitusi teistele, kes soovivad kaalu langetada.