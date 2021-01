Foto on illustratiivne.

Levib kuuldus, et soomlased süüdistavad Soomes töötavaid eestlasi selles, et just nemad viisid riiki koroonaviiruse uue Suurbritannias avastatud tüve. Soomlane Teemu Mäntynen aga ei tea isiklikult kedagi, kes sellega nõustuks.