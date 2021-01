TEADLASED SELGITAVAD ⟩ Miks võib uus koroonaviiruse tüvi olla surmavam ja kuidas see mõjutab ravi?

Tellijale

Teadlaste arvates võib see olla sama mutatsioonide komplekt, mis on muutnud selle nakkavamaks — kuigi on veel vaja täiendavaid uuringuid.

Eriti suur mutatsioon suurendab viiruse võimet inimese rakkudele tugevamalt haakuda ja NERVTAG-i juht, Oxfordi ülikooli nakkushaiguste professor Peter Horby ütles, et tõendid viitavad sellele, et see võib hõlbustada nakatumist.

«Kui see suudab seejärel rakkudes ja kopsudes palju kiiremini levida, võib see suurendada haiguse ja põletiku määra, mis võib siis areneda kiiremini, kui teie keha suudab reageerida, nii et see võib seletada viiruse mõlemat omadust,» ta ütles.

Prantsusmaa Pasteuri instituudi viroloog Bjorn Meyer ütles AFP-le, et küsimus võib olla viiruskoormuses.

«Viirus ei pruugi olla muutunud surmavamaks kui selline, kuid võib-olla on see arenenud rohkem või paremini kasvama, mis võib patsiendil üldiselt rohkem kahju tekitada,» ütles ta.

Kas see mõjutab ravimeetodeid?

Horby, kes juhib ka Covid-19 taastumisuuringut — mille käigus tuvastati, et steroid deksametasoon on raskesti haigete haiglapatsientide jaoks efektiivne —, ütles, et pole tõendeid selle kohta, et ravi töötaks halvemini.

«Põletikuvastased ained nagu deksametasoon peaksid töötama sama hästi, kuna see pole seotud viirusega, see on seotud peremeesorganismi reaktsiooniga,» ütles ta.

Horby ütles, et paranenud ravi ja strateegiad on alates esimesest lainest surmajuhtumite määra vähendanud ja see võib isegi «kompenseerida uue tüvega kaasnevaid erinevusi».

Mis puutub vaktsiinidesse, siis sel kuul Suurbritannias ja Hollandis tehtud esialgses uuringus leiti, et uus tüvi ei suuda praeguste vaktsiinide kaitsva toime eest kõrvale hiilida.