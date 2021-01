EESTI NOORIM KOOLIÕDE ⟩ «Tormasin kohe kabinetist välja: «Kes köhib? Mine koju!».»

Esimene poolaasta oli uuel õel kohe käed-jalad tööd täis. Tervisekontrollid, vaktsineerimised, lisaks alustas Kertu kõikide õpilaste terviselugude sisestamist arvutisüsteemi. «Mul polnud aegagi muretseda, kas ma saan ikka hakkama,» naerab Kertu.

Koolilaste tervisekaebustest puutub ta kõige rohkem kokku kukkumiste ja põrutustega. «Eks nad jooksevad ja mürgeldavad ja korrapidaja-õpetajad ei jõua alati jaole.» Kertu sõnul on kõigile neile, kes on koolis ka väiksema köhaga, üks reegel: kohe koju. «Mul pole ju võimalik sealsamas diagnoosida, kas see on koroonaviirus või mitte.» Aga võib-olla kasutab mõni kaval koolijüts lihtsalt olukorda ära, et tunnist pääseda? Seda Kertu ei välista, aga siis jäägu see juba õpilase enda südametunnistusele. «Seda võib ette tulla pigem nooremate klasside seas. Gümnaasiumiõpilased see-eest kipuvad haigusnähtudele käega lööma, sest ees on oluline kontrolltöö. Ma olen paar korda kuulnud koridorist kõva köhimist. Siis tormasin kohe kabinetist jooksuga välja: «Kes köhib??? Mine koju! Küll te õpetajaga saate uue kontrolltöö aja kokku lepitud.»»

Tervisliku toitumise osas on murekohti

Laste üldisest tervisest rääkides leiab kooliõde Kertu Rumjantsev, et natuke on tõusnud teadlikkus toitumise osas, eelkõige, mis puudutab liigset kaalutõusu. «Õpilased on mulle rääkinud, kuidas ta ei söö kommi, sest seal on palju kaloreid. Liigutakse rohkem ja tehakse sporti,» toob Kertu välja positiivsed märgid. «Kahjuks on kalorite osa vaid üks osa tervislikust toitumisest, väga oluline on süüa regulaarselt vähemalt 3 korda päevas ja siin ma näen küll murekohti. Väga paljud lapsed, eriti põhikooli omad, ei söö hommikust. Osa ei söö ka lõunat, sest neile ei maitse koolitoit. Siis lähebki nii, et õpilane kas näkitseb midagi või saab üldse esimest korda süüa õhtul,» räägib kooliõde murelikult.

«Ja vett joovad lapsed vähe. Lapsed, kes on harjunud janu kustutamiseks jooma hoopis limonaadi või mahla ütlevad, et vesi ei maitse neile. Sellepärast toimus meil koolis hiljuti algklasside veenädal, kus ma rääkisin, miks peab vett jooma ja kuidas saab vee maitset kas marjade, sidruni või piparmündiga huvitavamaks muuta.»

Noorus tuleb kasuks

Kertu juures käiakse ka hingeasjadega ja siin on noorel kooliõel lausa eelised, veidi üle 20-aastasele neiule on muresid lihtsam rääkida, sest ta tundub noortele omasugune. «Mul olid sarnased mured ju endal ka ja üldse mitte väga ammu,» kinnitab Kertu. Talle räägitakse suhteprobleemidest, aga küsitakse ka seksuaalelu puudutavaid küsimusi ning kooliõe sõnul on viimaste puhul äärmiselt oluline, et noor inimene saaks adekvaatse vastuse. «Me peame õpilastele rääkima, kuidas hoiduda rasedusest ja vältida suguhaigusi, muidu nad guugeldavad või kuulavad sõpru ja see info ei pruugi alati õige olla,» selgitab Kertu.

Õpilaste saladused on Kertu käes kindlalt hoiul. «Muidugi hindan olukorda alati kui tervishoiutöötaja ja teatud olukordades ainult ärakuulamisest ei piisa. Siis arutame õpilasega koos, mida ette võtta ja kelle poole pöörduda, et ta abi saaks.»

Kõige vajalikum on tahtmine