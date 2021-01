«Kui uus peaminister Kaja Kallas ütleks, et homsest on Covid-19 vastu vaktsineerimine kohustuslik, poleks see ilmselt kuigi populaarne samm. Aga ma kardan, et meil pole väga muid võimalusi,» ütles Tartu Ülikooli rakubioloogia professor Toivo Maimets. Viroloogia professor Irja Lutsar sellega aga ei nõustu.