Perearst räägib, mida tuleb silmas pidada Covid-19 vastu vaktsineerima minnes

Kui kord jõuab järgmise sihtgrupini, saadetakse sinna kuuluvatele inimestele teavitus eesti.ee e-mailile — on aeg kontrollida, kas eesti.ee aadress on igapäevasesse postkasti ümber suunatud ja kui ei ole, siis võiks seda teha, kirjutab perearst Piret Rospu ERR i arvamusportaalis.

«Vaktsineerima ei tohi tulla ägedalt haigena – perearstikeskus ei tohi muutuda nakkuse leviku sõlmpunktiks. Niisugustel puhkudel on kindlasti vaja perearstikeskust teavitada, et saaks operatiivselt kellegi teise asemele kutsuda, et vaktsiinidoosid ei läheks raisku,» toonitab Rospu.