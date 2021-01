Geneetik Kairit Joost: katkist geeni pole võimalik remontida, aga vahel õnnestub see üle kavaldada

Paljud muutused geenipildis on kõigest risk, mis ei pruugi kunagi haigusena avalduda. Riski teades saame rakendada ennetusmeetmeid ja astuda samme sümptomite vältimiseks või haiguse kulu lihtsustamiseks. Aga on ka selliseid geneetilise taustaga tervisehäireid, mis võivad kulgeda traagiliselt ja ilma eelnevate sümptomiteta. Üheks neist on ootamatud veresoonte rebendid. Kui peres on esinenud ootamatu aordirebend, tasub teistel pereliikmetel kindlasti geneetiku poole pöörduda ja uurida, millised on riskid ja milline edasine jälgimine on vajalik. Sellistel juhtumitel võib olla pärilik taust ja õigeaegsel ravi planeerimisel on võimalik päästa elusid.

Haruldase haiguse sümptomeid õnnestub sageli leevendada

Harvikhaiguse diagnoosi järel on tähtis, et inimene saaks täpselt aru, mida tema haigus endast kujutab, millised on selle põhjused ja prognoos. Teiste erialaarstide kõrval on sellisel juhul soovitatav ka geneetiku konsultatsioon, et mõista, milline on haigust põhjustav geneetiline viga, millised terviseriskid sellega kaasnevad ja kuidas edasi tegutseda.

Mõned harvikhaigustest on ravimitega mõjutatavad, kuigi harvikhaiguste spetsiifilised ravimid on tavaliselt väga kallid. Näiteks võib haruldase ainevahetushäirega haige vajada kallist toitesegu toksilise ajukahjustuse ärahoidmiseks. Teiste haiguste puhul tuleb manustada suurtes annustes vitamiine. Vahel on siiski kättesaadavad ka odavamad alternatiivid.

Teatud haiguste, näiteks progresseeruvate lihashaiguste puhul, õnnestub vahel haiguse kulgu leevendada füsioteraapiaga. Sellisel puhul on mõõdukas füüsiline koormus hea ja aitab aeglustada haiguse progresseerumist. Samas leidub ka selliseid seisundeid, mille puhul tuleb füüsilise koormusega ettevaatlik olla. Näiteks eelpoolmainitud veresoonte rebendite riski korral anname spetsiifilisi soovitusi treeningu osas.

Teisalt on osade haiguste sümptomeid võimalik leevendada väga lihtsate soovitustega, näiteks teatud mineraalide manustamise või vastupidi, neist hoidumisega. Mõned pärilikud haigused on tihedalt seotud elustiilivalikutega, kusjuures tihti on inimesed sel juhul juba ise jõudnud järeldusele, et seda või teist tegevust tehes või toiduainet süües tekivad tal sümptomid. Siis saab neid asju üsna lihtsalt vältida.

Kuigi harvikhaiguste ravivõimalused on aastate jooksul märkimisväärselt arenenud, esineb siiski veel juhtusid, kus harvikhaigusega patsient ei saa ravimit, mis võib tema elukvaliteeti parandada, kuna meie seadusandlus seda ei võimalda. See tähendab, et arstidel on olemas vajalikud teadmised, kusagil maailmas on olemas vajalik ravim, aga seadusest tulenevate piirangute tõttu ei jõua see abivajajani. Eks illustreerib seegi asjaolu harvikhaiguste erandlikkust võrreldes teiste seisunditega, kui seaduseandjal pole olnud tahet või võimalust haruldaste situatsioonide ette nägemiseks ja asjakohaseks reguleerimiseks.

Tervise hoidmine on igapäevane töö

Paratamatult mõjutab harvikhaiguse diagnoos kogu inimese edasist elu. Sõltumata sümptomite ja haiguse kulu raskusastmest nõuab tervise hoidmine üldiselt igapäevast aega ja vaeva, nii patsiendilt endalt kui sageli ka tema lähedastelt. Sageli käib haigusega kaasas kas osalise või täieliku töövõimetuse määramine, mistõttu on oluline, et meditsiin ja sotsiaalsüsteem harvikhaigusi ühtmoodi mõistaksid ja käsitleksid.

Sotsiaalsüsteemi vaatest on harvaesineva haiguse põdeja puudega siis, kui tal on tekkinud olulised tüsistused. Samas pingutab meditsiinisüsteem selle nimel, et tüsistusi ei tekiks. Lisaks võib inimese haiguspilt ajas muutuda ning haiguse kulgu on sageli raske ette planeerida.

Kuigi harvikhaigusega inimese seisund võib ajutiselt paraneda, vajab ta ikkagi pidevalt eritingimusi ja hoolt, et hoida haigust kontrolli all. Isegi, kui tüsistusi õnnestub vältida või leevendada, nõuab tervise hoidmine igapäevast vaeva, palju raha ning on suureks koormuseks haige perekonnale.