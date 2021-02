Arsti täpne käsi pole lõikuse ajal ainus oluline faktor, et opereeritud kehapiirkond uuesti korralikult tööle hakkaks. Jagatakse nippe, mida inimene ise enda jaoks saab ära teha. Uuritakse, milline on Eesti noorte seksuaaltervis ja millega tegeleb kaasaegne noortekabinet. Õpitakse hooldama silmaümbruse nahka ja vaadatakse, missuguseid põnevaid liikumisharjutusi saab lastele toas välja mõelda, nii et maja püsti jääks ja laps liikumiskoormuse kätte saaks.