Tubakasõltuvust võib nikotiini asemel tekitada hoopis teine üllatav tegur

Veel hiljuti arvati, et sigaretisõltuvuse peamine bioloogiline tegur on nikotiin. Teaduslikud uuringud on siiski viimastel aastatel näidanud, et nikotiinil endal on teiste ainetega võrreldes suhteliselt nõrgad sõltuvust tekitavad omadused. Uuringute kohaselt on sõltuvuskäitumise peamisteks põhjusteks nikotiini asemel hoopiski monoamiini oksüdaasi inhibiitorid.

MAO inhibiitorid on tubakasuitsus ja mõnedes tubakatoodetes leiduvad neuroaktiivsed ühendid, mis pärsivad monoamiini oksüdaasi ensüümide aktiivsust. Need ensüümid on tihedalt on seotud sõltuvust tekitavate süsteemide reguleerimisega. Samuti on selgunud, et MAO inhibiitorid mõjutavad aju serotoniini taset, tugevdades sõltuvust veelgi. Ehk siis - põhimõtteliselt on MAOI-d tubakas sisalduvad keemilised ühendid, mis loovad ja suurendavad tugevalt suitsetamise sõltuvust tekitavaid omadusi.

Selle üllatava järelduseni jõuti eelmise kümnendi keskpaigus, kui viidi läbi katseid laborirottide peal. Kõigepealt valiti välja kõige uudishimulikumad rotid ja pandi kambrisse, kus nad said kangi vajutades preemia. Seejärel jagati katsealused nelja gruppi: esimesed said kahte sorti preemiaid (toidugraanuleid või nikotiini) koos MAOIdega ja teised said samu preemiaid, aga ilma MAOIdeta. Kangi vajutades said rotid oma preemia, kuid iga järgnev kord nõudis rohkem vajutusi. Niiviisi said teadlased jälgida, kas mõned rotid olid motiveeritumad, kui teised oma preemiad kätte saama.

Tulemused olid ootamatud - kõik rotid, kes said koos oma premeeringuga MAOIsid näitasid üles suuremat motivatsiooni saada nikotiini ja olid valmis lõpmatuseni kangi vajutama. Seevastu toidu suhtes muutusi selle ainega ei nähtud. Ka puhast nikotiini saanud rotid ei olnud huvitatud kangi rohkest vajutamisest. Katse läbi viinud teadlased jõudsid järeldusele, et monoamiini oksüdaasi inhibiitoritel koos nikotiiniga on võtmeroll sõltuvuse välja kujunemises ja et nikotiin üksi ilmselt ei põhjusta seda.

Kus leidub MAOIsid?

Aastal 2019 tehtud uuringust selgub, et tubakatoodetest leidub enim sõltuvust tekitavaid MAOIsid just sigarettides, e-sigaretide vedelikus ja ka tubakat sisaldavas huuletubakas, ehk snusis. Lisaks toodi välja fakt, et snusi padjast leiti neid sõltuvust tekitavaid aineid üle 23 rohkem kui ühes sigaretis. Huvitaval kombel leiti, et näiteks kuumutavates tubakatoodetes, mille abil saab manustada nikotiini sisaldavat aerosooli, ei olnud üldse MAOI ühendeid. See ei tähenda muidugi, et need tooteks oleksid ohutud, kuid teadlaste sõnul võivad need olla paremaks alternatiiviks sigarettide suitsetamisele.