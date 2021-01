TEEME SELGEKS ⟩ Kas hüpnoosi abil on võimalik kaalust alla võtta?

Ilmselt pole üllatav, et hüpnoosi kasutegurit kaalu langetamisel pole ülemäära uuritud. Kuid siiski on tehtud üks uuring, kus vaadeldi rasvunud osalejaid, kes kasutasid kehakaalu langetamseks lisaks tavalisele programmile, kuhu kuulusid treeningus ja muutused toidulaual, ka hüpnoosi. Iga uuringus osaleja pidi läbi tegema kolm hüpnoosiseanssi, mille eesmärgiks oli enesekontrolli kasvatamine. Tulemus? Hüpnoosi kasutanud inimesed suutsid oma kehakaalu pisut rohkem vähendada, kui osalejad, kes hüpnoosi ei kasutanud.

Chicagost pärit hüpnotiseerija Rebecca Lauer kinnitab, et hüpnoos on paljude ülekaaluliste jaoks viimane abinõu, kuid inimesed saavutavad selle abil häid tulemusi. «Kõige kasulikum on enesehüpnoos, mis on viis iseenda lõõgastamiseks ja nende ressursside võimendamiseks, mis aitavad inimestel ennast kontrollida,» selgitab Lauer.