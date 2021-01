Piiranguid kiruv Marko Atso tunnistab siiski: teiste närvikava säilitamiseks panen ikka maski ette

«Jooksmine on mõttetu - seda ütles mulle kunagi personaaltreener,» muigab Atso ja tunnistab, et tegelikult pole maailmas haigust ning surma külvav pandeemia tema elus mitte midagi muutnud. «Märtsist hakkasin iga päev trenni tegema, aga see oli ajaliselt juhuslik kokkusattumus,» räägib ta. «Olen nii mugav inimene, et kuskile jõusaali ei viitsi ma küll minna. Selle asemel teen pool tundi kodus trenni ja vaja ei lähe muud, kui ühte 20-kilost kangi. Varem oli nii, et kontserdid olid ka treeningu eest - igalt esinemiselt lahkusin kilo kergemana,» muigab mees.

Reaalsus on aga see, et viimane kontsert, kus Atso mängis, toimus möödunud aasta augustis ning praegu kehtivate piirangute valguses ei oska keegi ennustada, millal sellised üritused vanal kujul jälle toimuda võiksid. «Need piirangud on täielik bullshit. Nii lihtsalt on! Seni kui ühistransport sõidab, ei viitsi ma seda asja tõsiselt võtta. Igal inimesel on loomulikult oma vaatenurk. Mul on väga hästi toimiv sisetunne, mida ma usaldan, ja see tunne ütleb, et praegu toimuv on bullshit. Minu jaoks on kogu see asi alusetu möga, ausalt!»