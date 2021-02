Perearst Karmen Joller: selles ei ole midagi valet, et ülejäänud vaktsiini sai tippametnik

«Ei ole midagi valet selles, et ülejäänud vaktsiini sai tippametnik. On väga oluline, et riigi toimimise ja majanduse püstipüsimise eest vastutavad inimesed püsiksid terved. Tuleks läbi mõelda, kas ehk peakski juba nüüd, paralleelselt riskirühmadega vaktsineerima riigi juhte, tippametnikke, suurettevõtete juhte ja teatud elualade inimesi,» jätkab ta. «Meile on oluline, et töökohad säiliksid, koolid toimiksid, päästjad ja politsei kohale jõuaksid, et saaksime käia poes ja et seal oleks, mida osta. On vaja inimesi, kes suudavad riskirühmade eest hoolitseda.»