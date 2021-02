Perearst Madis Veskimägi: minu hirm karistada saada ei ole alusetu

«Kui ma tellisin koroonavaktsiini, märkisin taotluses, et sihtrühmaks on hooldekodude töötajad ja hoolealused. Tunnistan, et tegime vaktsiini ka isikule, kes ei kuulu taotluses märgitud sihtrühma. Tundes meie ametnikke, siis siin on juba olemas materjal menetluseks,» arvab perearst.