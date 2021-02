Tourette’i sündroomi puhul esinevad kroonilised tikid – tahtmatud korduvad motoorsed liigutused või häälitsused, mis muudavad igapäevased tegevused pisut teistsuguseks, kui need tavaliselt on. Lasanje valmistamine pole Tourette’i sündroomiga mehe jaoks kaugeltki mitte võimatu ettevõtmine, kuid see on oluliselt sündmusterohkem, kui tavaliselt.