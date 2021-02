Atoopiline dermatiit ehk atoopiline ekseem on krooniline nahapõletik, millega kaasneb naha kuivus ja piinav sügelus. Uuest uuringust selgub, et tegemist on tervisliku seisundiga, mis tõstab üleüldist, kuid eriti just nakkushaigustesse suremise riski.