POLEGI TERVISLIK?! ⟩ Metameditsiini nõustaja postitus ajas Eesti talisuplejate leeri lainetama

Idamaade meditsiini vaatenurgast on jääaugud ning muud ekstreemse külmaga seotud protseduurid väga suure küsitava väärtusega. «Meie tervisehädad tulenevad väga suures osas sellest, et meil on langenud seedekuumus. Nõrgast seedimisest saavad omakorda alguse sajad muud hädad, sest just läbi seedimise toodame me keha ehituskive ehk siis lääne meditsiini keeles valke, millega uusi rakke üles ehitada. Kui ehituskivi on katkine, on maja ka kipakas,» selgitab Hunt sotsiaalmeediasse tehtud postituses. «Samuti võib külmades protseduurides saada kahjustada neeruenergia, mis on seotud meie elujõu ja viljakusega.»