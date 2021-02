Nakatunute hulk on veidi vähenenud, kuid suur osa neist ei pea end haigeks

21. jaanuarist 1. veebruarini toimunud seireetapi jooksul testiti 2468 inimest, kelle seast andis positiivse proovi 42 inimest. Neist 9 oli haiguse läbi põdenud, 33 aga jätkuvalt nakkusohtlikud. Nakatunutest olid veidi enam kui pooled ilma haigustunnusteta. Teadlaste hinnangul on nakkusohtlik 1,7% täiskasvanud elanikkonnast ehk umbes 17 700 inimest. Seega on koroonaviirusega nakatunud keskmiselt iga 59. täiskasvanud elanik. Võrdluseks: jaanuari alguses toimunud uuringuetapi vältel oli nakkusohtlik hinnanguliselt 2,3% täiskasvanud elanikkonnast ehk iga 43. täiskasvanu.

Uuringu juhi, Tartu Ülikooli peremeditsiini professori Ruth Kalda sõnul on sedapuhku selgelt näha, et eelmise uuringuetapi käigus tuvastatud nakatunute rekordarvude põhjuseks olid ennekõike pühadeaegsed peod, külaskäigud ja nendega kaasnenud tihedad kontaktid. «Seekordsed tulemused näitavad, et vähenenud on nii väiksemates rühmades kogunemised kui ka riigisisene reisimine. Sellega saab selgitada ka nakatumisnäitajate langust,» selgitas Kalda.