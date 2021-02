Kuigi hiljem selgus, et Doveri jaoks on pidevad minestushood tavapärased ja see ei olnud kuidagi vaktsineerimisega seotud, sai juhtunust vesi vaktsiinivastaste veskile.

Nüüdseks on olukord muutunud nii hulluks, et vaktsiinivastased on veendunud, et Dover pärast vaktsiini saamist lihtsalt ei minestanud, vaid hoopis suri, kirjutab Independent.