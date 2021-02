Toimetusele laekunud vihje kohaselt pakutakse inimestele meili teel võimalust AstraZeneca vaktsiini tellimiseks. Vihje saatja sõnul on kummaline, et samal ajal, kui räägitakse vaktsiini puudujäägist, seda niimoodi kõrvalt müügiks pakutaksee. Ravimiamet kinnitab, et tegemist on pettusega, mille õnge ei tasuks langeda.