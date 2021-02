Idee kahe maski korraga kandmise taga on lihtne: Covid-19 põhjustav viirus on piisknakkus ja kui kogu nina ning suud ümbritsev näo osa on maskiga kaetud, filtreeritakse paljud neist piiskadest, vähendades nii viiruse edasikandumise ohtu. Kuna nakkusohtlikud piisad on nii väikesed, ei saa mask kõiki neid osakesi peatada.