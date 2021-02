Doktor Fauci: koroonaviiruse läbipõdenuid ähvardab uus oht

USAs on avastatud vähemalt kolm koroonaviiruse uut tüve, mis pärinevad Suurbritanniast, LAVist ning Brasiiliast. Kuigi koroonaviirusesse nakatumiste arv riigis on viimasel ajal pisut langenud, säilitavad ametnikud ettevaatuse, sest nad usuvad, et uued viirustüved võivad endaga õige pea uue haiguspuhangu kaasa tuua.

Doktor Fauci sõnul on LAVi terviseeksperdid kinnitanud, et sealne viirustüvi levib äärmiselt kiiresti ja sellega nakatuvad ka need inimesed, kes on juba varasemalt koroonaviirust põdenud, kirjutab CNN.