Koroonaviiruse vastu vaktsineeritud Eesti arst: vedelesin voodis ja ägisesin nutuselt nagu korralikule mehele kohane

«Vaktsineerimine on minu jaoks sama elementaarne nagu tervislik toit, füüsiline aktiivsus ja hea uni – veel üks viis oma tervise eest hoolitsemiseks, ainult et vaktsineerides saan kaitsta ka oma lähedasi,» selgitab doktor. Ta tunnistab, et kuulub inimeste hulka, kellel tekib igale vaktsiinile mingigi reaktsioon. «Vaid selle hooaja gripisüst tekitas küsimuse, kas üldse sain süsti või mitte,» muigab ta.